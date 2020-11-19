РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В центре подмосковного Подольска образовалась пробка длиной более 2,5 километра в четверг вечером, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, на 18:45 пробка образовалась от поворота с улицы Павлика Морозова на проспект Ленина до поворота на Индустриальную улицу с Большой Серпуховской. Средняя скорость движения составляет 10 километров в час. На данном промежутке отмечено ДТП.

Также движение затруднено на улицах Кирова, Народная, Клемента Готвальда, Высотная, Южный обход, на трассе А-107 и других участках.