РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 ноя. В отдел полиции подмосковных Котельников в ноябре в ходе профилактических рейдов доставили почти 100 нарушителей, составлено 47 административных протоколов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

С начала ноября в городском округе продолжаются активные рейды. Их проводят сотрудники администрации совместно с Котельниковским отделом полиции и ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» на территории автовокзала, а также 2-ом и 3-ем Покровском проездах. Цель мероприятий - проверка таксистов, миграционного режима, а также соблюдения правил остановки транспортных средств в местах пешеходных переходов и местах стоянки для инвалидов.

«В ходе проведения мероприятий сотрудниками Котельниковского отдела полиции за различные правонарушения было доставлено в отдел 96 человек, составлено 47 административных протоколов. Сотрудниками ОГИБДД было эвакуировано 140 автомобилей», - говорится в сообщении.