РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий обеспечит поддержку медикам горокруга, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ружицкий совместно с администрацией Люберецкой областной больницы провел совещание в режиме ВКС с заведующими поликлиническими отделениями. Участники заседания обсудили работу медицинских учреждений в условиях пандемии и порядок начисления стимулирующих выплат сотрудникам, которые работают с пациентами с Covid-19.

«По прогнозам ВОЗ, заболеваемость коронавирусом в ближайшее время будет расти. Однако коечный фонд регионе увеличивать не планируется. Сейчас лечение в большинстве случаев проходит на дому, а значит, нагрузка на поликлиники возрастает. Пандемия коронавируса – это серьезный вызов для всей системы здравоохранения. Наша задача – обеспечить максимальную поддержку медикам», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что сегодня Люберцы – лидер в Московской области по предоставлению жилья медицинским работникам. В городском округе делается все, чтобы привлечь врачей и медсестер на работу в больницы и поликлиники муниципалитета.

Ружицкий подчеркнул также особую роль добровольческого движения в условиях пандемии. Руководитель волонтерского штаба Георгий Николаев отметил, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации необходимо выстроить работу волонтеров с поликлиниками.

«Весной доставкой рецептурных лекарств занималось управление социальной защиты, сейчас - наш штаб. В день нам поступает не более 20 заявок от жителей, которые мы оперативно передаем в поликлиники», - пояснил Николаев.

Врачи поблагодарили волонтеров за помощь, которая снимает дополнительную нагрузку с медиков.

Участники совещания обсудили также вопросы строительства новых больниц и поликлиник в микрорайоне «Самолет», поселках Октябрьский и Мирный.