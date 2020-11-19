РИАМО - 19 ноя. С вечера четверга в Подмосковье ожидается усиление юго-западного ветра с порывами, гололедица, местами сильная, непогода продлится до утра 20 ноября, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«С 19:30 19 ноября до 09:00 20 ноября в Московской области ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 14-19 метров в секунду, гололедица, местами сильная», - говорится в сообщении.

При гололедице советуют передвигаться осторожно, не торопясь, наступать на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуют использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Автомобилистам также рекомендуют быть внимательными и по возможности не пользоваться личным транспортом, машину поставить в гараж или вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций.