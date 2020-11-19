РИАМО - 19 ноя. Профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Андрей Демин считает, что курение может серьезно усугубить течение коронавирусной инфекции.

По его словам, организм человека на случай болезней имеет изначальный резерв, предусмотренный природой. Но люди сами его снижают своими вредными привычками.

«У системы дыхания тоже есть резерв. Когда человек курит, <…> ему кажется, что он полностью здоров. Но функциональные резервы резко снижаются. А когда организм еще нагружается заболеваниями, особенно такими неприятными, как Covid-19, тогда уже видно дно. Кто-то это дно начинает даже пробивать», — сказал Демин в интервью радио Sputnik.

Профессор рекомендует бросить курить и не мешать природе человека защищаться от вирусов.

«Резервы, которые вы сможете накопить в своем организме, если откажетесь от этой привычки, укрепят вашу иммунную систему и защитят вас от очень многих неприятностей, в том числе от ковида», — резюмировал специалист.

На текущий момент в России выявлено 2 015 608 случаев Covid-19. За весь период пандемии зафиксировано 34 850 летальных исходов, выздоровели 1 526 656 человек. ​

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19 НОЯБРЯ

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