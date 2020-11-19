РИАМО - 19 ноя. Карантин по бешенству животных сняли на территории городского округа Пущино, соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства Подмосковья.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления (18 ноября - ред.) ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 11 сентября 2020 года <…>, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: СНТ «Опыт» городского округа Пущино», — говорится в документе.

Кроме того, карантин снят на всей территории городского округа.

Бешенство является смертельно опасным заболеванием. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства. Прививки против этого заболевания делают бесплатно.

Получать профилактические прививки против бешенства домашние животные должны ежегодно.