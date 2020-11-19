РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 ноя. Глава подмосковных Котельников Сергей Жигалкин выявил открытый чердак в многоквартирных домах микрорайона Белая Дача, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ранее жители обратились к Жигалкину с жалобой на то, что в некоторых домах открыт доступ к чердачным помещениям. В частности, жалобы поступали на дома №11 и 28 в микрорайоне Белая Дача.

«Действительно, в первом открыт чердак, а во втором еще и не закрывается входная дверь. Как результат, в подъезде мы нашли бездомного мужчину в невменяемом состоянии», - сказал Жигалкин.

После общения с жителями он отметил, что решение проблемы должно быть постоянно вызывать сотрудников полиции – не выход из ситуации.

Помимо этого, Жигалкин решил лично проверить содержание дворовых территорий и дорог в связи с ледяным дождем и образовавшейся за ночь гололедицей.

«Дороги и проезжая часть в подобающем состоянии, а вот пешеходные зоны и тротуары скользкие до безобразия. Кое-где они посыпаны, но настолько мало, что толку от такой работы нет», - отметил Жигалкин.

Он добавил, что уже поставил задачу управляющим компаниям и коммунальным службам привести территории в порядок и тщательно контролировать этот вопрос. В случае, если результата не будет, Жигалкин пообещал принять соответствующие меры.