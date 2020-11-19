РИАМО - 19 ноя. Московские предприниматели получили в 2020 году больше 17 миллиардов рублей от банков при гарантийной поддержке города, это позволило сохранить рабочие места и расширить производство во время пандемии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он пояснил, что фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы выступает поручителем перед банком и покрывает своим поручительством до 70% займа.

«Больше половины обратившихся в фонд - 61% - малый бизнес. В основном из сферы торговли, инноваций и производства», - написал Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

Он добавил, что без такой поддержки бизнесмены не смогли бы взять кредит.

«С начала ноября гарантийную господдержку могут получить также компании, реализующие подакцизные товары: авто, мотоциклы, дизтопливо», - добавил Собянин.

Заявку можно подать через партнеров организации, центры услуг для бизнеса или в сам фонд.