РИАМО - 19 ноя. Московские предприниматели получили в 2020 году больше 17 миллиардов рублей от банков при гарантийной поддержке города, это позволило сохранить рабочие места и расширить производство во время пандемии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он пояснил, что фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы выступает поручителем перед банком и покрывает своим поручительством до 70% займа.
Он добавил, что без такой поддержки бизнесмены не смогли бы взять кредит.
«С начала ноября гарантийную господдержку могут получить также компании, реализующие подакцизные товары: авто, мотоциклы, дизтопливо», - добавил Собянин.
Заявку можно подать через партнеров организации, центры услуг для бизнеса или в сам фонд.
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