РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В Подольске депутаты провели срочное совещание с сотрудниками адаминистрации по борьбе с обледенением дорог, выдали задания коммунальщикам и проверили их исполнение, сообщается в группе «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федерального партийного проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» член фракции партии в горсовете, муниципальный куратор проекта Максим Круглов провел срочное аудиосовещание с замглавы по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству округа Анатолием Гребенюком и председателем комитета по благоустройству Александром Городничевым. На совещании уточнили план действий по борьбе с обледенением на дорогах и тротуарах округа.

«Коварная погода преподнесла сюрприз подольчанам. Ночью прошел ледяной дождь, что привело к образованию наледи на дорогах и во дворах, поэтому рабочий день начался с мероприятий по партийному проекту «Безопасные дороги», - говорится в сообщении.

Механизмы устранения последствий подобных погодных неурядиц в плане разработаны, спецтехника и кадровые ресурсы есть, поэтому на совещании обсуждались не теоретические, а конкретные задачи, на выполнение которых незамедлительно направили работников дорожных служб и ЖКХ.

После конференции депутаты объехали округ, чтобы проверить выполненные работы.

«Очисткой дворов от наледи занимались 538 дворников и 30 единиц техники. Однако прошу подольчан быть осторожнее на улицах и дорогах», - сказал Круглов.

По вопросам антигололедной обработки дворов жителям необходимо обращаться в свою управляющую компанию или на горячую линию комитета по ЖКХ по телефону: 8 (496) 755-57-93 в рабочие дни с 9:00 до 18:00 или в единую дежурную диспетчерскую службу Подольска по телефону: 8 (496) 755-57-98 круглосуточно.