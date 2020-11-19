РИАМО - 19 ноя. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в четверг проверил качество выполненного ямочного ремонта в военном городке Кубинка-10, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Здесь провели асфальтирование въездной центральной дороги, а также восьми дворовых проездов общей площадью 4,8 тысячи квадратных метров. На следующий год запланировано проведение комплексного благоустройства дворовой территории с 14 по 24 дома, где установят две новые детские игровые площадки.

«В течение 40 лет на территории военного городка не заделывали ямы и не ремонтировали дороги. Жители жаловались на «Добродел», но, поскольку территория принадлежала министерству обороны, мы долгое время не могли ничего здесь сделать. В конце сентября этого года Кубинку-10 передали на баланс нашего муниципалитета», - сказал Иванов.

Он подчеркнул, что после этого сразу начались дорожные работы – заделали неровности на асфальте, оцифровали ямы для ремонта на следующий год у домов №10, 12 и 6.

«Также планируем провести здесь комплексное благоустройство дворовой территории с 14-го по 24-й дом – для детей появятся две новые детские площадки», — рассказал Иванов.

Также глава муниципалитета поручил представителям комитета по спорту администрации выехать на старый стадион и совместно с жителями проработать проект по созданию комфортных условий для занятий спортом. Продумать установку хоккейной коробки, ремонта стадиона и создания воркаут-площадки, чтобы уже на 2022 год войти в губернаторскую программу «Спорт в Подмосковье».