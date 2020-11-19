РИАМО – 19 ноя. Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин сообщил, что в ведомстве намерены утвердить законодательно жилой статус уже возведенных апартаментов, но в скором времени запретить их возведение, сообщает РИА Новости.
При этом он отметил, что в последние месяцы в ведомстве звучали различные мнения относительно дальнейшей судьбы апартаментов.
Он добавил, что под амнистию попадут уже построенные объекты, но в дальнейшем строительство таких проектов запретят.
История о статусе этих объектов длится уже много лет. Четыре года назад в ведомстве планировали принять соответствующий законопроект, тогда предполагалось, что юридически апартаменты будут приравнены к жилым помещениям в многоквартирных домах.
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