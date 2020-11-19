РИАМО – 19 ноя. Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин сообщил, что в ведомстве намерены утвердить законодательно жилой статус уже возведенных апартаментов, но в скором времени​ запретить их возведение, сообщает РИА Новости.

При этом он отметил, что в последние месяцы в ведомстве звучали различные мнения относительно дальнейшей судьбы апартаментов.

«Что мы с вами будем делать с тем, что сегодня находится в стройке, и будем ли мы дальше разрешать строить такие многофункциональные здания? Пока наша позиция, что, наверное, это нецелесообразно в будущем строить все, что не подходит под жилое», - сказал Стасишин.

Он добавил, что под амнистию попадут уже построенные объекты, но в дальнейшем строительство таких проектов запретят.

История о статусе этих объектов длится уже много лет. Четыре года назад в ведомстве планировали принять соответствующий законопроект, тогда предполагалось, что юридически апартаменты будут приравнены к жилым помещениям в многоквартирных домах.​