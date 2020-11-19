РИАМО - 19 ноя. Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров рассказал, что россиянам перестанут выдавать свидетельства о разводе, потому что записи актов станут электронными, их будут хранить в облачном сервисе, сообщает kp.ru.

Свидетельства будут только о браке для торжественности церемоний. Егоров отметил, что ЕГР ЗАГС – это облачный реестр всех записей актов гражданского состояния, до конца 2020 года планируется оцифровать информацию с 1926 года – это около 525 миллионов записей.

«В ближайшем будущем – переход на реестровую модель и отказ от некоторых видов бумажных бланков. Уже скоро, например, свидетельство о разводе станет историей, а свидетельство о браке, возможно, будут выдавать только для сохранения торжественности церемонии», — сказал глава ФНС России.

Он добавил, что в единую информационную базу Федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (ЕГР ЗАГС) вносятся все регистрируемые акты гражданского состояния. ​