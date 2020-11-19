РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 ноя. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина встретилась с победительницей всероссийского конкурса «Большая перемена» Софьей Шакеровой в четверг, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Финал конкурса состоялся в детском лагере «Артек». Шакерова стала одной из 300 победительниц и получила грант 200 тысяч рублей. Глава пригласила ученицу 10 класса школы №18 в свой кабинет, чтобы обсудить представленный на конкурсе проект и узнать, какие у девочки планы на будущее.

«В Красногорске много молодежи. Федеральные министерства вовлекают школьников в проектную деятельность. В результате мы, безусловно, получим умных детей, которые умеют проектировать. Эти навыки они смогут применять везде, в том числе и в жизни», - сказала Хаймурзина.

Шакерова представила на конкурсе проект экологически чистого «Города будущего». По мнению школьницы, будущее за малыми городами, в которых нет автомобилей на двигателях внутреннего сгорания, а большинство жителей работают дистанционно.

Наставником девочки является руководитель школьного музея космонавтики и проекта «Космос доступен каждому» Виктория Шалункова.

Шакерова поделилась, что планирует участвовать в конкурсе «Большая перемена» в следующем году. Глава горокруга пожелала школьнице дальнейших успехов.