РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. Юные жители подмосковных Люберец могут принять участие в бесплатных спортивных тренировках онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Портал «Живу спортом» приглашает юных жителей городского округа Люберцы присоединиться к тренировкам по общей физической подготовке в режиме онлайн», - говорится в сообщении.

Чтобы не подвергать здоровье детей опасности и с пользой провести время дома, профессиональные тренеры проводят бесплатные занятия в формате ZOOM.

Тренировки проходят ежедневно с понедельника по субботу в 14:00.

Чтобы подключиться к занятиям, необходимо зарегистрироваться на сайте живуспортом.рф и выбрать день тренировки. На электронную почту будет выслана ссылка на ZOOM-конференцию.