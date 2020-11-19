РИАМО - 19 ноя. Ученик гимназии №9 городского округа Электросталь Артемий Тихомиров стал суперфиналистом конкурса «Большая перемена» и обладателем главного приза конкурса среди учащихся 9-10 классов – 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Финал конкурса проходил в детском центре «Артек» в Крыму. В финале Электросталь представляли трое учеников – Михаил Холодов (школа №22), Артемий Тихомиров (гимназия №9) и Диана Тынчерова (лицей №14).

«Любовь к истории вдохновила юного автора написать рассказ о войне и отправить на всероссийский конкурс «Большая перемена». К поэтессе Ольге Берггольц в семье начинающего писателя – особое отношение. Именно она – автор крылатой фразы: «Никто не забыт – ничто не забыто», - говорится в сообщении.

Эта фраза стала лозунгом и для семьи Артемия Тихомирова – его прадедушка и прабабушка пережили блокаду. Семейный архив и стихи Берггольц стали для девятиклассника источником вдохновения. В своем рассказе он использовал исторические факты и воспоминания прабабушки.

К этой победе Артемий шел больше полугода — с начала апреля он постепенно проходил этапы конкурса. Помогали все – учителя, родители и даже младший брат Даниил.

Поболеть за Артемия мог любой ученик гимназии – финал транслировали в интернете, как и встречу участников «Большой перемены» с артистами и даже с президентом страны Владимиром Путиным.

Министерство образования Московской области планирует проводить конкурс «Большая перемена» каждый год. Новый сезон начнется 28 марта 2021 года. К участию приглашаются не только старшеклассники, но и ученики 5-7 классов. Кроме того, добавятся новые образовательные направления и форматы.