РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. Пенсионеры из Люберец могут принять участие в фестивале ходьбы 28 и 29 ноября онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Пенсионеров Люберец приглашают принять участие в фестивале «Ходи, Подмосковье!», который состоится 28 и 29 ноября. Мероприятие пройдет в режиме онлайн», - говорится в сообщении.

Пенсионеров ждут лекции о здоровом образе жизни и полезные рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваниях, а также информация о физической активности при заболеваниях суставов и сахарном диабете.

Трансляция лекций стартует с 10:00 на сайте.

Для доступа к трансляции необходимо пройти регистрацию, которая откроется за 60 минут до начала конференции.

Организаторами фестиваля выступают министерство социального развития Московской области и добровольный физкультурный союз.