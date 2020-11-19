РИАМО - 19 ноя. Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и глава министерства инвестиций промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева проведут онлайн-встречу с местными бизнесменами, говорится в сообщении пресс-службы регионального Мининвеста.

Встреча пройдет 26 ноября в 11:00. Регистрация будет доступна до 23 ноября 2020 года до 10:00.

«Темы встречи: земельно-имущественные отношения и получение разрешительной документации», - говорится в сообщении.

Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно по ссылке: https://forms.gle/KEgYr7ZtBrUKbH1E9.