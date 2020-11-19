РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 ноя. В жилом комплексе «Котельнические высотки» застройщик запустил отопление, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Застройщик проблемного объекта ЖК «Котельнические высотки» в полном объеме погасил задолженность за тепловую энергию. После этого была произведена подача тепла в жилой дом», - говорится в сообщении.

Ранее вопрос относительно запуска отопления озвучивали пострадавшие соинвесторы на встрече с главой города, которая проходила в октябре.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года, а выдача ключей - на январь 2021 года. Таким образом, в Котельниках будет решена проблема более 900 дольщиков.