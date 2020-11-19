РИАМО - 19 ноя. В одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 17 ноября протестировали работу системы искусственного оснежения, в обиходе любители зимних видов спорта называют такое оборудование «снежными пушками», говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

За время теста удалось покрыть снегом половину 600-метрового круга на стартовой поляне. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов напомнил, что установка шведской компании «Суфаг», используемая в парке, позволяет создавать до 55 кубических метров снега в час.

«Хочу поздравить поклонников лыжного спорта с символическим открытием зимнего сезона. Эксперимент можно считать удачным. В планах Одинцовского парка имени Ларисы Лазутиной – закрыть снегом вторую часть стартовой поляны и переходить на 6-километровый круг», - пояснил Андрей Иванов.

Он уточнил, что сейчас все зависит от погоды, так как для устойчивой работы снегогенераторов необходима температура ниже минус 8 градусов.

Сотрудники парка отмечают, что идеальным материалом для создания долговечной снежной «подушки» считается смесь искусственного и естественного снега. При этом в ближайшее время обильных снегопадов в Московской области не ждут. Очевидно, начала лыжного сезона поклонникам зимних видов спорта придется еще подождать.