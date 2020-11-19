РИАМО - 19 ноя. Завершилась реконструкция старого хирургического корпуса Дмитровской городской больницы под детский консультативно-диагностический центр, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В старом здании усилили несущие конструкции, возвли новые межэтажные перекрытия, провели комплексные работы по замене всех инженерных систем, установили современное медицинское оборудование.

«Высококвалифицированную медицинскую помощью теперь смогут получать не только наши дети, но и дети из других округов», - прокомментировал глава горокруга Илья Поночевный.

В центре появились новые кабинеты и увеличилось количество специалистов.