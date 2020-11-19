РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В Подольске 2845 школьников и педагогов приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

С 15 по 18 ноября проходил Всероссийский экологический диктант. Это ежегодная просветительская акция, направленная на формирование экологической культуры, повышение уровня знаний об экологии и бережного отношения к природной среде.

«В экодиктанте приняли участие 2 845 обучающихся и педагогов школ Подольска», - говорится в сообщении.

В 2020 году диктант провели в онлайн-формате на специально созданном портале и на оффлайн-площадках.