РИАМО - 19 ноя. Международный экспортный форум «Сделано в России» пройдет в онлайн-формате 9 декабря, ключевой темой форума станут вызовы нового десятилетия, говорится в сообщении организатора мероприятия — Российского экспортного центра (РЭЦ).

Форум проводится с 2012 года и приобрел статус главной площадки для обсуждения вопросов экспортной повестки в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«В этом году форум пройдет в режиме онлайн. Так, ключевые спикеры будут подключены в режиме реального времени по ВКС, в том числе из «Точек кипения» Агентства стратегических инициатив, различных регионов России и зарубежных представительств РЭЦ», — говорится в сообщении.

Деловая программа форума включает шесть тематических круглых столов, пленарную сессию и торжественную церемонию награждения лучших экспортеров страны — победителей всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года».

«Экономическая повестка 2020 года все больше концентрируется вокруг двух тезисов: «нужны конкретные результативные решения» и «нужно стремительно менять форматы взаимодействия». Дискуссии форума «Сделано в России» тоже сосредоточены на них», — отметила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.

В форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты.

Прямая трансляция заседаний будет доступна на официальном сайте.