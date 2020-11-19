РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 ноя. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина проинспектировала строительство школы на 550 мест в поселке Нахабино, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Хаймурзина вместе с профильными заместителями главы администрации Тимуром Магомедовым и Евгением Владимирским и начальником управления образования Натальей Тимошиной провела объезд территории поселка Нахабино в формате выездной администрации в четверг. Участники мероприятия посмотрели, как на территории реализуются несколько муниципальных программ, а также, как соблюдают меры Covid-безопасности и обслуживают территорию.

«Дала сегодня отдельное поручение блоку градостроительства и муниципальной службе технического заказчика, чтобы внимательно контролировали ход строительства школы на 550 мест на улице Молодежной. У застройщика понимание есть, он должен войти в график. Школу мы должны сдать в следующем году обязательно», - сказала Хаймурзина.

Глава муниципалитета отметила, что в нахабинских школах не хватает мест, действующие школы переполнены.

Она отметила, что после того, как школу откроют, планируется частично перевести в нее учеников лицея №1. А на улице 11 Саперов на месте лицея проектируется новая школа.