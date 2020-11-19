РИАМО - 19 ноя. Более 383 тысяч литров антисептика израсходовано на дезинфекцию общественного транспорта Подмосковья за неделю, дезинфекция проводится ежедневно, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Более 68,5 тысячи литров использовали в обработке автобусов, еще более 313,6 тысячи - электропоездов и железнодорожных станций.

«Кроме того, водители автобусов израсходовали порядка 1 тысячи литров кожного антисептика», - говорится в сообщении.

Ежедневно перевозчики общественного транспорта Московской области дезинфицируют более 9,5 тысячи автобусов, 44 автовокзалов, свыше 500 электричек, 1,2 тысячи билетных автоматов, свыше 1150 валидаторов и терминалов, более 1,1 тысячи кассовых окон.

Каждые два часа проводят дезинфекцию всех поверхностей, к которым прикасаются пассажиры.

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Текстовая трансляция

19 НОЯБРЯ

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