РИАМО - 19 ноя. В столице и Московской области в начале следующей недели ожидается снег и до пяти градусов мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В выходные ночью максимальность низкая температура составит минус 6 градусов, а днем будет до плюс 1 градуса. Местами будет гололедица. В субботу прогнозируется снег.

«В понедельник, 23 ноября, временами снег, ночью минус 5...0 градусов, днем минус 3... плюс 2 градуса. Ветер южный 3-8 метров в секунду», — отмечается в материале.

Во вторник, 24 ноября, столбики термометров опустятся до минус 2 - плюс 2 градусов ночью, а днем воздух прогреется до минус 1 - плюс 4 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3-8 метров в секунду.