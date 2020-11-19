РИАМО - 19 ноя. Более 22 миллионов поездок совершили пассажиры «Мострансавто» в новых автобусах ЛиАЗ, чаще всего пассажиры пользовались социальными картами жителей столицы и области – 11 миллионов операций, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

Одним из способов оплаты, который лидирует среди остальных, является карта «Стрелка». При помощи проездного на автобусах проехались более 5,3 миллиона раз. Незначительно отстает оплата проезда посредством банковских карт и гаджетов с NFC-чипом. Ими оплачено свыше 4,7 миллиона транзакций.

«<...> этим летом в парк крупнейшего подмосковного перевозчика поступил 661 автобус. Среди новых транспортных средств большой вместимости – ЛиАЗ-529265-03 пригородной модификации и учебный ЛиАЗ-529265-73, оснащенный специальной кабиной для стажировки водителей. Подвижной состав распределен в первую очередь по социально значимым маршрутам, которыми чаще всего пользуются льготные категории пассажиров», – говорится в сообщении.

Все автобусы соответствуют требования экологичности, безопасности и комфорта. Транспортные средства также адаптированы для проезда маломобильными пассажирами, системами климат-контроля, GPS/ГЛОНАСС, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, отечественным двигателем экологического стандарта «Евро-5», системами обнаружения и тушения пожара.

Ношение маски или респиратора является обязательным условием для проезда в «Мострансавто» с 12 мая текущего года. Компания проводит регулярную дезинфекцию своих транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры.