РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 ноя. Глава подмосковного Красногорска проинспектировала работу детских садов в микрорайоне Новый городок и на улице Красноармейской в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В четверг Хаймурзина вместе с профильными заместителями главы администрации Тимуром Магомедовым и Евгением Владимирским, а также начальником управления образования Натальей Тимошиной провела объезд территории поселка Нахабино в формате выездной администрации. Участники мероприятия посмотрели, как на территории реализуются несколько муниципальных программ, а также как соблюдают меры Covid-безопасности и обслуживают территорию.

«Лично проверяла, насколько детские сады подготовлены к зиме, тепло ли там, как работают системы жизнеобеспечения, как соблюдается режим безопасности по коронавирусу и выполняются предписания Роспотребнадзора», – пояснила Хаймурзина.

Она отметила, что одному детсаду около 10 лет, второму – порядка 30. В обоих учреждениях ситуация нормальная.

«Я благодарна родителям, которые с пониманием относятся к ограничениям и взаимодействуют с администрациями садов через родительские комитеты. Мы должны заботиться, чтобы для наших детей были созданы все условия», – подчеркнула Хаймурзина.

Заведующая детским садом №48 Галина Андриянова сообщила, что потоки детей разделили, организовали разные входы для групп, расположенных на первом и втором этажах.

«Сейчас сад посещают порядка 50% воспитанников», – отметила Андриянова.

В обоих детских садах воспитанникам измеряют температуру.

По словам заведующей детсадом №41 Екатерины Челышевой, в дошкольном учреждении не только постоянно находится медработник, но и несколько дней в неделю сюда приходит педиатр.

В обоих детских садах проводят мероприятия для детей. Однако из-за пандемии коронавируса родители на них присутствовать не могут. Фотоотчеты воспитатели выкладывают в чаты в мессенджерах.

«Главное, что в детские сады нравится ходить детям. Ребята сказали, что им нравится, как их кормят – это важно», – подчеркнула Хаймурзина.