РИАМО - 19 ноя. Строительство станции «Суворовская» на действующей Кольцевой линии Московского метрополитена не скажется на движении поездов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Дополнительная станция расположится между «Новослободской» и «Проспектом Мира» на Кольцевой линии и станет пересадочной на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровского радиуса.

«Это очень сложный проект, нам предстоит построить станцию глубокого заложения на действующей линии. При этом работы не должны сказаться на движении поездов по действующей Кольцевой линии», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в настоящее время прорабатываются проектные решения обеспечения бесперебойного движения поездов по старому кольцу.

«Есть разные решения, в том числе, возможно, потребуется строительство обходных тоннельных участков. Пока все в проработке», — подчеркнул заммэра.

Бочкарев отметил, что именно от выбора инженерного решения зависят сроки строительства станции.