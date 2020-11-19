РИАМО - 19 ноя. Загруженность столичных дорог вечером в четверг составит 7-8 баллов из 10 возможных, на некоторых участках пробки образуются из-за проведения дорожных работ, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Из-за дорожных работ могут образоваться заторы на 82 километре МКАД (внешняя и внутренняя стороны); Волоколамском шоссе, 68 километре МКАД; проспекте Мира (Северянинский проезд); Большом Каменном мосту; Пятницком шоссе в районе дома №54; ТТК, Нижегородской эстакаде; Дмитровском шоссе в районе дома №67; 31 километре МКАД (внешняя сторона); улице Свободы - улице Циолковского; 53 километре МКАД (обе стороны).

Основные затруднения наблюдаются на магистралях: Щелковское шоссе, проспект Мира, Лениградское шоссе перед МКАД, Волоколамское шоссе, Рязанский проспект, Садовое кольцо, ТТК (от улицы Новая Башиловка до Рижской эстакады), МКАД (перед Волоколамским шоссе по внешней и внутренней стороне), МКАД (внутренняя сторона от Липецкой улицы до Бесединского шоссе), 91 километр МКАД (внешняя сторона).