РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. Рабочие приступили к благоустройству территории у двух строящихся домов в поселке Дубровицы Подольска, готовность объектов составляет около 60%, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На территории поселка Дубровицы продолжается строительство двух многоквартирных жилых домов №№72а и 17а в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы». В четверг по поручению главы округа Николая Пестова представители администрации совместно с жителями проинспектировали ход строительства социально важных объектов.

«Строительная готовность объектов составляет около 60%. Через две недели заканчиваем облицовку кирпичом фасада и приступаем к отделке. С сегодняшнего дня начали благоустраивать территорию. На 40% выполнены работы по монтажу внутренних коммуникаций электроснабжения. Движение есть, несмотря на то, что нам не удалось нагнать прежний график. При работах необходимо соблюдать технологию строительного производства. Большой корректировки по графику выполнения работ не допустим», - сказал председатель комитета по строительству и архитектуре администрации округа Сергей Цаплинский.

В настоящее время на строящемся жилом доме №72а трудится порядка 60 человек, задействована и специализированная техника – краны, фронтальные экскаваторы, погрузчики. На строительной площадке дома № 17а принимает и разгружает материалы автомобильный кран, а на объекте находится 40 человек. В ближайшее время в двух домах начнется установка окон.

«В здании дома №72а готовы стены, проведена канализация, вентиляция. Произвести фасадные работы осталось на объекте №17а, где завершается установка вентиляции, ведется отделка. Закончены работы по наружным сетям канализации», - поясняется в материале.

Со сдачей многоквартирных домов общей площадью почти 11 тысяч квадратных метров планируется переселить жителей 13 домов.