РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 ноя. Парк имени Карбышева в поселке Нахабино подмосковного Красногорска планируют благоустроить, для этого его передадут под управление муниципального учреждения «Парки Красногорска», сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

В четверг Хаймурзина вместе с профильными заместителями главы администрации Тимуром Магомедовым и Евгением Владимирским, а также начальником управления образования Натальей Тимошиной провела объезд территории поселка Нахабино в формате выездной администрации. Участники мероприятия посмотрели, как на территории реализуются несколько муниципальных программ, а также как соблюдают меры Covid-безопасности и обслуживают территорию.

«Нами принято решение присоединить территорию парка имени Карбышева к нашему муниципальному учреждению «Парки Красногорска». Думаю, что в зимний период администрация учреждения разработает концепцию благоустройства парка и приведения его в порядок», – сказала Хаймурзина.

Она пояснила, что в парке идет строительство площадки для выгула собак. Глава муниципалитета пообщалась с жителями.

«Строительство площадок для выгула животных – всегда резонансный вопрос. Владельцы животных всегда за, а люди, у которых животных нет, всегда против. Я считаю, что здравый смысл должен победить. Лучше животные будут гулять на специально выделенных для этого территориях, и хозяева будут за ними убирать», – отметила Хаймурзина.

При этом она добавила, что горожане попросили обустроить в парке волейбольную площадку.

«Думаю, можно – для этого есть места. Просто нужно рачительно и грамотно подойти, грамотно все отзонировать. Считаю, что хватит места всем жителям для того, чтобы это цивилизованно использовалось и было красиво, уютно и комфортно для всех», – заключила Хаймурзина.