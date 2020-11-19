РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов принял участие в заседании волонтерского штаба балашихинского отделения партии «Единая Россия» и передал им 300 защитных масок для работы, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

Для оказания экстренной помощи партия «Единая Россия» в каждом городе, в том числе в Балашихе открыла волонтерские штабы. Руководитель Исполкома местного отделения партии Галина Черкасова рассказала, что на прошлой неделе волонтеры оказали помощь 16 социально незащищенным жителям Балашихи, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

«Наши активисты выезжают, в том числе, к людям, которые находятся на самоизоляции дома и переносят болезнь в легкой форме. Важно, чтобы ребята были всегда обеспечены защитными средствами – масками, перчатками и санитайзерами», - сказал Ефимов.

Он поблагодарил партийцев за активность и передал волонтерскому штабу 300 защитных масок для работы.

По словам Черкасовой, вместе с депутатами городского совета, активистами «Молодой Гвардии «Единой России» они продолжают принимать заявки от горожан.

«Также в рамках партийного проекта «Народный контроль» провели рейд по аптекам на наличие и ценообразование в них противовирусных препаратов», - подчеркнула Черкасова.

Волонтерский штаб в Балашихе: 8 (495) 522-50-19, 8 (495) 521-12-03, Реутове: 8 (495) 791-11-01. Региональная общественная приемная партии «Единая Россия»: 8 (498) 547-34-35.