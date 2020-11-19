РИАМО - 19 ноя. Средствами материнского капитала с начала текущего года воспользовались 696 845 семей россиян, большая часть из них (61%) потратила деньги на улучшение жилья, сообщает Федеральное агентство новостей.
Также 24% семей в этом году оформили ежемесячную выплату на второго ребенка в размере регионального прожиточного минимума, а еще 15% потратили маткапитал на образование детей.
Если первенец появился в 2020 году, размер выплаты составляет 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка семье полагается еще 150 тысяч.
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