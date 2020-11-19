РИАМО - 19 ноя. Средствами материнского капитала с начала текущего года воспользовались 696 845 семей россиян, большая часть из них (61%) потратила деньги на улучшение жилья, сообщает Федеральное агентство новостей.

Также 24% семей в этом году оформили ежемесячную выплату на второго ребенка в размере регионального прожиточного минимума, а еще 15% потратили маткапитал на образование детей.

«С середины апреля сертификат на маткапитал в беззаявительном порядке получили более 520 тысяч семей. Всего же с начала действия программы право на маткапитал приобрели более 10 миллионов семей, и 78% обратились за распоряжением этими средствами», —​ говорится в сообщении.

Если первенец появился в 2020 году, размер выплаты составляет 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка семье полагается еще 150 тысяч. ​