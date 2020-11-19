РИАМО - 19 ноя. В 2021 году в Москве намерены открыть девять станций метро на западном, южном и юго-западном участках Большой Кольцевой линии, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«В следующем году мы откроем 4 станции юго-западного участка: «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского» и «Давыдково», 3 станции южного - «Калужская», «Зюзино» и «Улица Новаторов». Кроме того, будут запущены 2 станции западного участка: «Терехово» и «Кунцевская», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, их открытие позволит запустить движение по половине Большого кольца от «Савеловской» до «Каховской» станций.

Поэтапно будут возводить другую часть Большой кольцевой линии — от «Мневников» до «Каховской». Там порядок запуска определится позднее.

Проект Большого кольца метро является крупнейшим в истории московского метростроения. На БКЛ предполагается строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 километров.