РИАМО - 19 ноя. Председателю Совета Ленинского районного потребительского общества Нине Ростовой присвоена высшая награда Мособлдумы – знак «За верность Подмосковью», говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Соответствующее постановление подписал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов на 131-м заседании парламента 19 ноября», — отмечается в материале.

Почетный знак Мособлдумы «За верность Подмосковью» – высшая награда областного парламента. Обязательным условием для награждения почетным знаком является наличие стажа работы в Московской области не менее 25 лет.

Ранее такое же звание присвоили директору Дома культуры «Гармония» в Воскресенске Владимиру Кондрашову.