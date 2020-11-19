РИАМО - 19 ноя. Председателю Совета Ленинского районного потребительского общества Нине Ростовой присвоена высшая награда Мособлдумы – знак «За верность Подмосковью», говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
«Соответствующее постановление подписал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов на 131-м заседании парламента 19 ноября», — отмечается в материале.
Почетный знак Мособлдумы «За верность Подмосковью» – высшая награда областного парламента. Обязательным условием для награждения почетным знаком является наличие стажа работы в Московской области не менее 25 лет.
Ранее такое же звание присвоили директору Дома культуры «Гармония» в Воскресенске Владимиру Кондрашову.
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