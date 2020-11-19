РИАМО - 19 ноя. Судебные приставы подмосковного Королева арестовали иномарку Skoda у должника за услуги ЖКХ, чей долг превысил 400 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы Координационного совета Королева.

«Собственник автомобиля был предупрежден о наличии долга и применении санкций на основании исполнительного листа, выданного судебным участком № 93 Королевского судебного района», - говорится в сообщении.

Это уже пятый автомобиль конфискован в Королеве за долги по ЖКУ в текущем году.

В Координационном совете напомнили, что не следует игнорировать проблему задолженности.

Долг можно выплачивать по частям. За консультацией можно обратиться в ООО «КРКЦ».