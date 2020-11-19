РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В подмосковном Подольске в четверг увеличилось количество произошедших дорожно-транспортных происшествий, ранее автолюбителей предупреждали о неблагоприятных погодных условиях, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по Подольску.

Так, по словам очевидца, дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло на перекрестке Революционного проспекта и Красной улицы в районе 16:45.

«В данной аварии обошлось без пострадавших. Отмечу, что в четверг в связи с погодными условиями увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Автомобилистам следует соблюдать дистанцию, скоростной режим и правила дорожного движения», - сказал сотрудник.

Он отметил, что скоростной режим своего транспортного средства нужно выбирать согласно погодным условиям.