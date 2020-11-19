РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. Рабочие начали ремонтировать подъезды дома на улице Западной в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, но работы не закончили, так как заболели, на некачественные работы пожаловались жители, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Член фракции «Единая Россия» в горсовете, муниципальный куратор партийного проекта партии «Единая Россия» - «Городская среда» на территории округа Олег Паскарь вместе с заместителем начальника теротдела микрорайона Климовск осмотрел ремонтные работы в подъездах дома №6 на улице Западной.

«Пообщались с жителями, которые пожаловались, что рабочие выполняли ремонт неаккуратно. Также их беспокоит сильный запах краски. В одном из подъездов разбито окно и стало холодно, висят провода, плохо прокрашены двери. В целом работы еще не окончены, так как рабочие заболели», - говорится в сообщении.

Паскарь пообещал держать ситуацию на контроле, а также написать подрядчику письмо, чтобы по окончании ремонта все работы приняла специальная комиссия.