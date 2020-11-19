РИАМО - 19 ноя. Высота снежного покрова на выходных в Московском регионе может составить 5-6 сантиметров, а на следующей неделе местами увеличиться до 20 сантиметров, что соответствует показателям начала зимы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Метеорологическая зима, когда среднесуточная температура воздуха ниже нуля, наступила в Москве почти на неделю позже положенного - 16 ноября. А вот снегом начнет заносить землю, наоборот, на 8 дней раньше средней климатической даты формирования устойчивого снежного покрова, которая в столице приходится на 28 ноября», — написал Тишковец в Instagram.

Он добавил, что после полудня 20 ноября в столице ожидается снег, к вечеру может выпасть 2-3 сантиметра снега. В выходные высота снежного покрова увеличится до 5-6 сантиметров.

Температура ночью на выходных составит минус 5 – минус 3 градуса, днем будет минус 2 – 0 градусов.

Синоптик отметил, что на следующей неделе ожидается небольшое потепление. В среднем ночью температура составит минус 4 – плюс 1 градус, днем — минус 2 – плюс 3 градуса. В то же время прогнозируются снег и мокрый снег. В итоге сугробы могут вырасти до 5-10 сантиметров, на востоке Московской области – до 10-15 сантиметров, на юге региона – до 15-20 сантиметров. А это соответствует средним показателям начала зимы.

Тишковец также отметил, что декабрь будет теплее, чем обычно, на 2-3 градуса, осадков ожидается около нормы – 56 миллиметров. Можно рассчитывать на комфортное и мягкое начало зимы с умеренными сугробами.

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