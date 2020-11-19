РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. В текущем году в рамках нацпроекта «Образование» и эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды четыре школы городского округа Люберцы получили современное мультимедийное оборудование, сообщила начальник управления образованием администрации муниципалитета Виктория Бунтина.

С 1 сентября 2020 года министерство просвещения РФ проводит в школах эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. Он стартовал в нескольких регионах в рамках федерального проекта «Современная цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

«Четыре школы городского округа Люберцы - №№4, 6, 9 и 54 - в 2020 году получили современное оборудование: планшетные компьютеры для обучающихся и мультимедийное оборудование для учебных кабинетов с целью организации образовательного процесса, в том числе в дистанционной форме», - сказала Бунтина.

Она добавила, что ранее аналогичным оборудованием уже обеспечили в Люберцах школы №№25, 18 и 59. Оснащение образовательных учреждений современной компьютерной техникой планируется продолжить в 2021 и 2022 годах.