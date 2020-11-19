РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 ноя. Застройщик ООО СЗ «Котельники» получил право начать регистрацию договоров долевого участия на два новых дома жилого комплекса «Новые Котельники», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Главгосстройнадзор Московской области выдал застройщику ООО СЗ «Котельники» заключение о соответствии компании и ее проектной декларации требованиям 214-ФЗ (ЗОСТ). Документ дает право указанному застройщику заключать с гражданами договоры долевого участия при строительстве корпусов №№9 и 10 ЖК «Новые Котельники», который возводится в поселке ЛКСМиК городского округа Котельники», - сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Следить за ходом строительства указанных домов можно в мобильном сервисе «Подмосковные стройки» на платформе «Добродел». Для этого необходимо в фильтрах ввести название жилого комплекса или застройщика.

«По проекту корпус №9 рассчитан на 468 квартир общей площадью 22,3 тысячи квадратных метров, корпус №10 - на 489 квартир общей площадью 23 тысячи квадратных метров», - отметил Гарибян.

В Московской области функцию по выдаче ЗОСТ осуществляет Главгосстройнадзор. При этом учитывается ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротстве, он не должен числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей.