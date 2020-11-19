РИАМО - 19 ноя. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил врачам Щелковской городской больницы ордена и медали за самоотверженную борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Госнаграды получили шесть специалистов, которые с весны работают в «красной зоне» и спасают жизни пациентов. Медики награждены орденами Николая Пирогова и медалями Луки Крымского.
По словам губернатора, стратегическая задача сейчас заключается в том, чтобы не допустить отмены плановой помощи и операций.
За месяцы пандемии в Щелковской больнице вылечили почти 800 больных с пневмонией и Covid-19. В больнице развернуто 230 коек, в том числе 85 — для лечения тяжелых пациентов. В учреждении трудятся 160 медработников, привлечены врачи из Москвы и Владимирской области.
В настоящий момент больница в полном объеме оказывает плановую медицинскую помощь.
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Текстовая трансляция
19 НОЯБРЯ
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