РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. Во время встречи, которую проведет 20 ноября в режиме онлайн заместитель главы администрации городского округа Люберцы Василий Власов, жители смогут задать вопросы по работе управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в условиях пандемии, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«20 ноября проведу встречу с жителями в режиме онлайн по теме работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в условиях пандемии. Вместе с руководителями УК и РСО городского округа Люберцы обсудим наиболее актуальные проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются жители, а также пути наиболее эффективного взаимодействия», - сказал Власов.

Свои вопросы жители могут направить на адрес электронной почты: admlubergkh@mail.ru, озвучить по телефону: 8(495)503-41-54 или оставить в комментариях под постом на официальной странице Власова в Instagram.

Ссылку на Zoom-конференцию можно найти на официальном сайте: www.люберцы.рф, кликнув на тематический баннер. Начало встречи в 18:30.