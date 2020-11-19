РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В подмосковном Подольске с 20 по 23 ноября сотрудники ГИБДД проведут массовые рейды по проверке водителей на трезвость, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В целях стабилизации дорожной обстановки и усиления профилактической работы по снижению количества и последствий тяжести дорожно-транспортных происшествий с участием детей и водителей в период с 20 по 23 ноября отдел ГИБДД УМВД России по Подольску проводит профилактическое рейдовое мероприятие «Нетрезвый водитель», - говорится в сообщении.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения в первый раз грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на полтора-два года. При повторном инциденте предусмотрен штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.