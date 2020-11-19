РИАМО - 19 ноя. Дублер Люблинской улицы намерены начать строить в следующем году, а завершить работы планируют в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Дублер Люблинской улицы по сути станет еще одной вылетной магистралью столицы. Сейчас ведем подготовку к работам на этом объекте, а саму стройку начнем в следующем году», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, реконструкцию существующих участков и строительство новых планируется полностью завершить в 2023 году.

Протяженность трассы составит 15 километров, на ней будет три полосы в каждом направлении. Она пройдет от ТТК до развязки МКАД - Бесединское шоссе.

«Новая трасса разгрузит юго-восточный сектор города, обеспечит новыми маршрутами районы Печатники, Люблино, Марьино, Южнопортовый и даст импульс для редевелопмента промзон «Южный порт» и «Люблино», - заключил Бочкарев.

За три ближайших года в Москве намерены построить 270 километров дорог, а также 89 различных транспортных сооружений.​