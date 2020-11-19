РИАМО - 19 ноя. На официальном YouTube-канале сборной РФ по футболу появилось видео с извинениями капитана национальной команды Георгия Джикии за проигрыш в матче с Сербией, передает Газета.ru.

Матч Россия - Сербия прошел в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА в Белграде. Встреча завершилась со счетом 5:0.

«Мы провалились! Хочется попросить прощения у всех, кто видел этот позор», — сказал Джикия.

Капитан отметил, что ему особо нечего сказать и хочется извиниться за недоразумение, которое происходило на поле. По его словам, вся ответственность полностью лежит на футболистах.