РИАМО - 19 ноя. Специалисты «Мособлгаз» газифицировали деревню Ботово, расположенную в Волоколамском городском округе, по губернаторской программе «Развитие газификации Московской области до 2030 года», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Протяженность новых сетей составила 4,07 километра, подключиться к газу смогут 110 жителей населенного пункта.

«Программа газификации Подмосковья меняется ежегодно, на правительственном уровне принимаются важные решения, благодаря которым тысячи жителей смогут быстрее подключиться к газу. Кроме того, программа газификации Подмосковья пролонгирована до 2030 года и продолжится, пока регион не будет газифицирован на 100%», - отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В текущем году компания провела газ в 34 населенных пункта Подмосковья, построив 148 километров газопроводов. Созданы условия для газификации 8,5 тысячи человек.

«Конец года для нас всегда насыщенный: основная часть объектов программы газификации сдается именно в 4-м квартале. За 1,5 месяца мы введем в эксплуатацию еще 16 газопроводов, газ придет в деревни Рябинки, Алфимово, Захариха и ряд других населенных пунктов Московской области. Всего за год подключиться к газу на льготных условиях смогут 10 тысяч новых потребителей», – рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.