РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. В Балашихе бригада неотложной скорой медицинской помощи с опозданием прибыла к пациенту с высоким давлением, автомобиль не смог проехать во двор из-за перекрытого проезда, фельдшеру с медоборудованием пришлось идти пешком, сообщила «РИАМО в Балашихе» заведующий Балашихинской подстанцией скорой медицинской помощи Маруар Муканова.

Ранее очевидцы были обеспокоены этим случаем и пожаловались в соцсетях на то, что в микрорайоне Авиаторов на улице Летной, 6/8 сотрудники строительной компании в ходе работ перекрыли единственный проезд к их дому, другого выезда со двора нет, а в четверг не пропустили скорую к дому.

«В четверг в 10:00 поступил вызов к пациенту с высоким давлением. Бригада скорой медицинской помощи поспешила на неотложный вызов в микрорайон Авиаторов. Когда она прибыла на место вызова, из-за перекрытого проезда пришлось искать альтернативные пути подъезда к месту следования. Объехали квартал и с трудом нашли въезд на территорию с другой стороны», - сказала Муканова.

Она добавила, что фельдшеру пришлось идти пешком до нужного дома с медицинской укладкой и аппаратом ЭКГ, в результате чего оказание неотложной помощи из-за сложностей подъезда к дому было задержано на несколько драгоценных минут.

По ее словам, их служба очень часто сталкивается с проблемами подобного характера. В скорой обращались за помощью в администрацию Балашихи и управляющие компании, однако лишь иногда получается устранить незаконно установленные преграды.

Сотрудники Балашихинской подстанции скорой медицинской помощи надеются на понимание. Обеспечение беспрепятственного проезда бригад ускорит оказание медицинской помощи и увеличит шансы на благоприятный исход заболеваний и травм.