РИАМО - 19 ноя. Больше всего заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Подольске и Королеве, за это время в области обнаружили 880 заболевших, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья.

Также за сутки умерло 16 человек и выздоровело 520 пациентов.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 100 050 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 856 человек. Выздоровели и выписались 73 338 человек», - говорится в сообщении.

В Королеве обнаружили 75 человек, в Подольске - 68 человек, 64, - в Мытищах, 38 - в Красногорске, 36 — в Воскресенске, 33 — в Раменском, 32 — в Коломне, 31 — в Балашихе и Орехово-Зуеве, 30 — в Ступине, 28 — в Серпухове, 27 — в Люберцах, 25 — в Одинцове и Кашире, 24 — в Солнечногорске, 23 — в Сергиевом Посаде и Реутове, 19 — в Ленинском округе.

Еще 18 больных зафиксировали в Дмитрове, 17 — в Щелкове, 15 — в Наро-Фоминске, 14 - в Химках, 13 — в Можайске, Домодедове, Электростали, 12 — в Пушкине, 11 — в Лобне.

Еще десять человек нашли в Богородском округе, девять — в Лыткарине, восемь — в Котельниках, еще семь человек выявили в Долгопрудном, Зарайске.

Шесть человек выявили в Краснознаменске, Дзержинском, Чехове, Серебряных Прудах.

Пять — в Ивантеевке, Озерах, Рузе, Шаховской. Четырех — в Клину, Шатуре. Трех — в Егорьевске, Пущине, Рошале, Черноголовке. Двух человек обнаружили в Красноармейске, Жуковском, Луховицах, Протвине.

По одному зараженному выявили в Лосино-Петровском, Дубне, Истре, Волоколамске, Власихе, Бронницах, Электрогорске, Павловском Посаде, Фрязине.

Ни одного заразившегося не выявили в Молодежном, Звездном городке, Лотошине, Талдоме.

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Текстовая трансляция

19 НОЯБРЯ

- Соблюдение запрета работы по ночам проверили более чем в 20 заведениях в центре Москвы. Специалисты проверили работу заведений Chesterfield, «Жигули», «Сопрано» и других.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 23 610 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 880 больных. В Москве - 6 438.

- Курение неблагоприятно влияет на возможность заразиться коронавирусом, также табак повышает риск развития тяжелой формы заболевания.

- Еще 5782 пациента вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии от болезни вылечилось 388 416 человек.

- Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в РФ начнется в конце ноября. Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Республика Коми, Калининградская область, Татарстан, Пермский край, Чувашия, Новгородская и Псковская области, а также Карелия и Чеченская Республика преодолеют плато позднее всех.

- В Москве за сутки скончалось 73 пациента с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8082 человека.