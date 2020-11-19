РИАМО - 19 ноя. Критического дефицита донорской крови и ее компонентов в Москве в настоящий момент нет, созданы резервные запасы, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения города.

«Все организации службы крови департамента здравоохранения работают в штатном режиме и продолжают обеспечивать стационары донорской кровью в необходимом объеме», — сказала главврач центра крови имени О.К. Гаврилова Ольга Майорова.

Четыре криобанка для собранного биоматериала работают на базе центра крови имени О.К. Гаврилова, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городской больницы №67 имени Л.А. Ворохобова, а также горбольницы имени В.М. Буянова.

При необходимости запасы будут распределять между столичными больницами.